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Европа

Британских полицейских призвали не использовать обращения «сэр» и «мэм»

The Mail on Sunday: полицейских Британии призвали не использовать обращения «сэр» и «мэм»
01:35, 17 апреля 2022
Британских полицейских призвали не использовать обращения «сэр» и «мэм» Фото: itc.ua
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Британским полицейским рекомендовано не использовать при обращении к жителям королевства слова «сэр» и «мэм». Об этом стало известно изданию The Mail on Sunday. Сообщается, что стражам порядка посоветовали прибегать в случае общения с гражданским населением гендерно-нейтральный язык.

По данным издания, для полиции Великобритании начали проводить специальные тренинги по коммуникациям с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, во время которых преставителей правоохранительных органов инструктируют, как избегать предположений о сексуальной ориентации или гендерной идентичности индивида. Также им предлагается не использовать слова «девочки», «мальчики», «муж» и «жена».

Издание уточняет, что специальные подразделения полиции по взаимодействию с ЛГБТ-сообществом существуют в 43 участках Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Данное нововведение подверглось критике со стороны председателя Консервативной партии Великобритании Оливера Доудена. По его мнению, полиции следует заниматься вопросами охраны правопорядка и борьбы с преступностью, а не тратить времяна «перевоспитание сртрудников».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что любой гражданин страны получит возможность указать альтернативный пол Х при оформлении паспорта. Он отметил, что вскоре такая возможность появится и при оформлении прочих документов. О намерении руководства США позволять гражданам выбирать Х в графе паспорта «Пол» Блинкен заявил летом 2021 года. Пол Х смогут выбирать граждане, не относящие себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

В октябре 2021 года официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в стране был впервые выдан паспорт с отметкой о третьем гендере Х. Он рассказал о тесном сотрудничестве с другими правительственными учреждениями США для гарантии максимально комфортных условий путешествия для всех владельцев паспортов вне зависимости от половой принадлежности.

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