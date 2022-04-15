Британских полицейских призвали не использовать обращения «сэр» и «мэм»

Британским полицейским рекомендовано не использовать при обращении к жителям королевства слова «сэр» и «мэм». Об этом стало известно изданию The Mail on Sunday. Сообщается, что стражам порядка посоветовали прибегать в случае общения с гражданским населением гендерно-нейтральный язык.

По данным издания, для полиции Великобритании начали проводить специальные тренинги по коммуникациям с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, во время которых преставителей правоохранительных органов инструктируют, как избегать предположений о сексуальной ориентации или гендерной идентичности индивида. Также им предлагается не использовать слова «девочки», «мальчики», «муж» и «жена».

Издание уточняет, что специальные подразделения полиции по взаимодействию с ЛГБТ-сообществом существуют в 43 участках Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Данное нововведение подверглось критике со стороны председателя Консервативной партии Великобритании Оливера Доудена. По его мнению, полиции следует заниматься вопросами охраны правопорядка и борьбы с преступностью, а не тратить времяна «перевоспитание сртрудников».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что любой гражданин страны получит возможность указать альтернативный пол Х при оформлении паспорта. Он отметил, что вскоре такая возможность появится и при оформлении прочих документов. О намерении руководства США позволять гражданам выбирать Х в графе паспорта «Пол» Блинкен заявил летом 2021 года. Пол Х смогут выбирать граждане, не относящие себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

В октябре 2021 года официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в стране был впервые выдан паспорт с отметкой о третьем гендере Х. Он рассказал о тесном сотрудничестве с другими правительственными учреждениями США для гарантии максимально комфортных условий путешествия для всех владельцев паспортов вне зависимости от половой принадлежности.