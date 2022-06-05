Британские юридические фирмы отказываются обслуживать россиян FT: британские юрфирмы отказывают в услугах россиянам из-за боязни потерять репутацию

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Британские юридические компании стали чаще отказывать российским клиентам в обслуживании из-за спецоперации РФ на Украине. В Financial Times выяснили, что английские юристы решили «держаться подальше» от россиян в связи с риском возможной потери деловой репутации. Для наглядности журналисты привели кейс крупной юрфирмы Freshfields, которая отказалась обслуживать попавший под санкции Запада банк ВТБ в суде.

Есть свидетельства того, что юридические фирмы держатся подальше от российской работы и думают дважды по этому поводу, в частности по репутационным соображениям, — сказал королевский адвокат Джонатан Фишер, работающий на фирму Red Lion Chambers.

Также в газете, ссылаясь на представителя компании LK Law Адама Гривса, сообщили, что британские юрфирмы, расположенные в финансовом районе лондонского Сити, начали проверять клиентов из РФ, вне зависимости от того, находятся они под санкциями или нет.

Ранее Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. В рамках новых ограничений Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT.