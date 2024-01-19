Британские военные успешно испытали лазерное оружие В Великобритании завершились испытания лазерного оружия DragonFire

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Министерство обороны Великобритании завершило испытания лазерного оружия, получившего название DragonFire, сообщили в пресс-службе ведомства. Испытания проводились на военном полигоне, расположенном на Гебридских островах. В рамках испытаний лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия успешно сбило воздушные цели.

В пресс-службе британского оборонного ведомства заявили, что применение лазерного оружия может дать толчок развитию вооруженных сил страны. Это обусловлено тем, что технология, на которой основывается новая разработка, позволяет использовать высокоточную установку, не тратя значительные средства на закупку боеприпасов. Отмечается, что установка обладает высокой точностью, позволяющей поражать предметы размером с монету на расстоянии в один километр. Максимальная дальность действия оружия не раскрывается, однако утверждается, что оно способно поражать практически все видимые цели.

Этот тип передового вооружения потенциально способен произвести революцию в боевых действиях за счет уменьшения зависимости от дорогостоящих боеприпасов, а также снижения риска сопутствующего ущерба, — заявил министр обороны Великобритании Грант Шарп.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что в 2024 году армия России будет оснащаться оружием с искусственным интеллектом и системами, основанными на новых физических принципах. Предполагается, что лазерное оружие находится в числе основных приоритетов российских конструкторов.