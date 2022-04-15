Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине

Военнослужащие Специальной антидесантной службы (САС_ Великобритании некоторое время назад осуществляли подготову украинских военных в Киеве и его окрестностях. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на представителей ВСУ. Британские военные инструкторы много лет работали на Украине, однако в феврале покинули страну, чтобы не допустить своего участия в прямых столкновениях между Россией и Украиной в рамках спецоперации и не спровоцировать потенциального конфликта Москвы и НАТО.

По словам капитана ВСУ Юрия Мироненко, который служит в размещённом на севере Киева батальоне, около двух недель назад британские спецназовцы из САС проводили инструктаж по использованию ПТРК NLAW, поставляемые Великобританией Украине.

Ещё один собеседник рассказал, что на минувшей неделе британцы участвовали в подготовке 112-го батальона сил территориальной обороны ВСУ. При этом источник настаивал, что речь идёт именно о действующих военных, а не добровольцах, среди которых есть бывшие военнослужащие.

Военные инструкторы из Великобритании много лет работали на Украине, однако в феврале покинули страну, дабы не спровоцировать конфликт между НАТО и Москвой.

В министерстве обороны Великобритании данные о возвращении инстуркторов на родину не подтвердили. Там заявили, что ведомство никогда не комментирует ход спецопераций.

Ранее заместитель министра обороны страны сообщил, что Лондон ожидает прибытия украинских солдат, которых будут обучать управлению британской военной техникой. Несколько дней назад стало известно, что Лондон передаст Киеву 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные ракетные системы.