Британские власти ужесточили правила въезда в страну

https://static.news.ru/photo/d5ae2890-6ae3-11eb-a3f2-96000091f725_660.jpg Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания ужесточает правила въезда для приезжающих из-за границы, сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

По его словам, всем прибывающим, в том числе тем, кто должен отбывать карантин по коронавирусу в спецотелях, уже необходимо предоставлять тест, который был сделан не позднее чем за 72 часа до поездки.

Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина, — отметил он.

Хэнкок уточнил, что новая система начнёт действовать с 15 февраля. Карантин длится 10 дней, однако желающие имеют возможность сдать тест на пятый день, который при отрицательном результате позволит им отказаться от самоизоляции.

Программа «Тест для освобождения», которую так успешно внедрил министр транспорта, продолжит действовать, но помимо двух обязательных тестов, — добавил министр.

Прибывающие должны бронировать тесты перед поездкой и самостоятельно их оплачивать. Штраф за несоблюдение требования составит тысячу фунтов, а за повторное нарушение увеличится вдвое, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые провели исследование в китайском городе Ухань, изучили четыре версии передачи коронавируса к человеку, рассказал глава группы экспертов Питер Бен Эмбарек на конференции в китайском городе.