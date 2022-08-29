Британские власти уличили в замалчивании общенациональной проблемы Bloomberg: власти Британии замалчивают ожидаемые зимой отключения электроэнергии

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Власти Великобритании стараются утаить от населения перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, заявил исполнительный директор London Energy Consulting Дэвид Кокс. По его словам, к этому ведет нехватка запасов газа, сообщает Bloomberg.

У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает, — подчеркнул Кокс.

Он считает, что надежды на помощь Евросоюза могут не сбыться, поскольку там существуют такие же проблемы в этой сфере.

Помочь выйти из нынешнего положения, по мнению эксперта, может государственная помощь — она требуется энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию и нуждающимся гражданам.

Ранее стало известно, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут превысить три тысячи фунтов стерлингов в год. Таков прогноз консалтинговой компании Cornwall Insight. По мнению экспертов, рост цен способен ввергнуть в нищету большое число британских семей и им потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую зиму».