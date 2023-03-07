Британские власти решили купить воздушные шары для разведки Times: Великобритания рассматривает возможность покупки воздушных шаров для разведки

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Великобритания в настоящее время рассматривает возможность покупки нескольких аэростатов-шпионов, которые смогут находиться на большой высоте. Об этом сообщает газета Times. В минувшем году британские власти подписали соглашение на 100 млн фунтов стерлингов ($120 млн) с американской компанией на разработку «стратосферных беспилотных систем».

Технология разрабатывается для Министерства обороны в рамках проекта «Эфир» <...>. Аэростаты, предназначенные для разведки, летают на высоте от 15 километров до 24 километров, что означает, что они с меньшей вероятностью могут пострадать от турбулентности, — пишет издание.

Интерес к приобретению аэростатных систем британское правительство подтвердило после того, как американская компания Sierra Nevada Corporation прошлой осенью провела испытания аэростатов в штате Аризона. Кроме того, отмечается, что в правительстве могут изучать вопросы закупки беспилотников совместно с «флотом» аэростатов.

Ранее портал Aviation Week сообщил, что объект, сбитым американскими ВВС в небе над страной, мог оказаться шаром стоимостью $12, который запустили участники любительского кружка из штата Иллинойс. В кружке Northern Illinois Bottlecamp Balloon Brigade 15 февраля сообщили об исчезновении летательного объекта, который в последний раз подавал сигнал над Аляской 10 февраля. В те же дни Вашингтон сообщил о ликвидации объекта в небе.