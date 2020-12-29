Британские власти распространяют ограничения почти на всю страну

https://static.news.ru/photo/bf1e0a4c-4ab7-11eb-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Han Yan/Global Look Press

Власти Великобритании приняли решение о распространении самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны, заявил министр здравоохранения государства Мэтт Хэнкок.

Из-за распространения нового штамма коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений, — сказал он.

Соответствующие меры будут введены с 31 декабря. Такое заявление он сделал в ходе выступления в британском парламенте, передаёт РИА Новости.

Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой. Также закрываются все непродовольственные магазины, театры, парикмахерские и спортзалы.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.