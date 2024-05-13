Британские власти пугают мир опасной ядерной эскалацией Mirror: Сунак предупредил о приближении мира к ядерной эскалации

Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Мир приблизился к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с момента Карибского кризиса 1962 года, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего выступления в лондонском аналитическом центре Policy Exchange, передает The Mirror. По его словам, в этом якобы замешаны действия России.

Он отметил, что ближайшие годы могут оказаться для королевства «одними из самых опасных, но в то же время несущими самые большие преобразования, которые когда-либо переживала» страна. Кроме того, британский премьер предупредил, что опасности, которые угрожают государству, реальны, и их число увеличивается.

В своей речи он также заявил, что «ось авторитарных государств», куда он включил РФ, Китай, Иран и Северную Корею, якобы замышляет «подорвать нас и наши ценности». Он подчеркнул, что это не отдаленная угроза, в частности упомянув «иранские прокси», которые обстреливают британские корабли в Красном море, мешая товарам, направляющимся в страну.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявлял, что поручение президента РФ Владимира Путина о проведении учений с тактическим ядерным оружием является ответом на угрозы НАТО. По его мнению, глава государства понимает, что Альянс может развернуть полномасштабную войну по всему фронту.