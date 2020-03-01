https://static.news.ru/photo/dd96246c-5bae-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zucchi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса. В том числе возможно закрытие городов.

Он отметил, что хочет минимизировать экономические и социальные последствия, передаёт Independent.

На данном этапе у нас всё ещё есть надежда — хотя число в других местах быстро растёт, — у нас всё ещё есть надежда, что мы сможем избежать этого результата, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что также рассматривается вариант по закрытию футбольных матчей, общественных мероприятий и школ, однако решение ещё не принято.

По его словам, исследование, которое показало, что в случае пандемии в Великобритании могут умереть 500 тысяч человек, является «разумным сценарием наихудшего случая». При этом оно основано на изучении распространения гриппа.

У нас нет прогноза для этого конкретного вируса, не в последнюю очередь потому, что за пределами Китая он всё ещё находится на ранней стадии, — заключил он.

По состоянию на 29 февраля во Франции было отмечено 100 случаев заражения COVID-2019. Два человека скончались от инфекции.

Как передавал NEWS.ru, во Франции в связи с угрозой распространения коронавируса запретили массовые мероприятия и изменили обряд причастия в церквях. Французское правительство также разрешило переводить работников на удалённый режим работы, не спрашивая их согласия.