https://static.news.ru/photo/e985a7e4-1fb2-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: geralt /pixabay.com

Более 80 британских учёных выступили против того, чтобы люди самостоятельно идентифицировали свой пол в данных переписи населения 2021 года. Об этом сообщило издание dailymail.co.uk.

Учёные подчеркнули, что не стоит путать биологический пол с гендерной идентичностью, так как это разные понятия.

Кроме того, они сообщили о том, что искажение данных сделает перепись ненадёжной в своих сведениях, информацию нельзя будет использовать для статистических и аналитических данных.

Управление национальной статистики (ONS) настаивает на том, чтобы и дальше «продолжать задавать вопрос о половом выборе мужского или женского пола». Однако специалисты размышляют о том, как пойти навстречу населению и дать ему возможность высказаться о своей гендерной идентичности. В частности, поступило предложение о включении дополнительного вопроса о самоидентификации в анкету, отмечает издание.