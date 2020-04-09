Британские учёные испытают разные методы лечения на пациентах с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f6cdda50-7b0d-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Учёные Оксфордского университета приступят к испытаниям различных методов лечения коронавируса на добровольцах.

В рамках исследования рассмотрят три методики на основе рекомендованных препаратов: сочетания лопинавира и ритонавира, гормона дексаметазона и противомалярийного гидроксихлорохина.

В исследованиях примут участие 2,7 тыс. британских пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, пишет Financial Times.

На испытания британское правительство выделило грант в 2,1 млн фунтов ($2,6 млн). В дальнейшем учёные намерены расширить свои испытания на пациентах в более тяжёлом состоянии, у которых воспалительный процесс проходит более интенсивно, поражая лёгкие и другие органы.

По последним данным, в мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795, писал NEWS.ru.