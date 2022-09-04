Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися учениками Mirror: британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися учениками

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Новое исследование профсоюза преподавателей (NASUWT) Великобритании показало, что больше половины британских педагогов начали раздавать нуждающимся ученикам одежду и еду на фоне роста стоимости жизни, пишет Mirror. Отмечается, что каждый седьмой учитель также одалживали деньги детям на покупку еды. Автор материала добавил, что в настоящее время большое количество британских семей испытывает финансовые трудности.

Опрос показывает, что добросердечные педагоги берут на себя это бремя. Статистика NASUWT показала, что 58 процентов респондентов пожертвовали продукты питания и одежду, — сказано в публикации.

Генеральный секретарь профсоюза Патрик Роуч назвал ситуацию тревожной и возмутился ростом количества нуждающихся семей.

Российский президент Владимир Путин своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок вызвал настоящую панику в Великобритании, сообщило ранее Bloomberg. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт рассказала агентству, что глава России напрямую причастен к закрытию трубопровода, и добавила, что Путин «очень хорошо играет в экономическую войну». По словам Найт, в этих условиях неудивительно, что «Британия вместе с Европой паникуют».