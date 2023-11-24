Британские ученые выявили, что один прием антибиотиков в год способен повысить риск заболевания сепсисом на 70%, сообщается в исследовании Манчестерского университета. Отмечается, что в стране ежегодно регистрируют 250 тысяч случаев заражения, при этом, от инфекции умирает около 50 тысяч человек.

Ученые из Манчестерского университета провели исследование среди 250 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения, у которых развился сепсис в период с января 2019 по июнь 2022 года, и сравнили их с 1,3 млн человек, у которых заболевание не было выявлено. Их исследование показало, что у пациентов, которые одну-две недели в течение года принимали курс антибиотиков, вероятность развития сепсиса была на 70% выше, чем у тех, кто не принимал, – пишет газета.