https://static.news.ru/photo/4276e86c-223e-11ea-a60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британские трейдеры, занимающиеся операциями в области быстрой торговли акциями, могли прослушивать важные пресс-конференции Банка Англии прямо перед официальным выходом материалов в эфир. Причиной стал взлом аудиоканала с записью данных.

К ЧП может быть причастен один из поставщиков информации для центробанка королевства. После выявления утечки сотрудника отстранили от работы с резервным потоком данных, пишет The Times.

Банк Англии заверил, что обнаруженные нарушения не повлияли на ситуацию на рынке и не способны воздействовать на решения его комитетов. Однако произошедшее, скорее всего, пошатнёт позиции управляющего финансовым институтом Марка Карни. Он собирается подать в отставку в 2020 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одним из главных способов добычи персональных банковских данных россиян является поиск киберпреступниками сообщников среди персонала кредитных учреждений. Иногда злоумышленники точечно ищут инсайдеров среди сотрудников интересующего их банка.

Эксперты констатировали, что банки часто оказываются в уязвимом положении перед похитителями персональных данных из-за желания сэкономить, в том числе на зарплате сотрудников.