Британские СМИ: Запад борется с паникой населения из-за «ядерной угрозы» The Guardian: Запад готовится бороться с паникой населения на случай ядерного удара России

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Британские издания The Guardian и The Times сообщили, что западные государства разрабатывают список мер по предотвращению паники среди населения из-за страха перед ядерной атакой со стороны России. По информации журналистов, правительство Великобритании внесло в свои планы экстренную поддержку людям, а также информирование граждан о возможных угрозах. В материалах обоих изданий указано, что власти также разработали несколько сценариев для борьбы с компульсивной скупкой продовольствия и массовым отъездом людей из городов.

В правительстве Великобритании, планируется оказать экстренную поддержку населению и всестороннее информирование о ситуации и возможных угрозах, — сообщается в публикациях.

Кабмин также рассматривает возможность выпуска информативных брошюр с инструкциями на случай ядерного удара.

Риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет, заявил ранее предприниматель Илон Маск. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в своем Twitter-аккаунте в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО, в ходе которых пройдут полеты стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Бизнесмен ранее отмечал, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу собственными ядерными боеголовками менее чем за 30 минут, и наоборот. По мнению Маска, об этом не знает «поразительное» количество людей.