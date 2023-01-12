Британские морги оказались переполнены после Рождества

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Великобритания

В Великобритании зафиксировали рекордное число смертей за рождественские праздники, передает The Sun. Королевский колледж неотложной медицины заявил, что всплеск смертности, несомненно, связан с рекордными задержками оказания неотложной помощи. Кроме того, причиной этого могла стать растущая заболеваемость гриппом.

Наш собственный анализ показывает, что от 300 до 500 пациентов умирают в неделю в Великобритании из-за длительного ожидания в отделениях неотложной помощи, — сообщил президент колледжа Адриан Бойл.

Издание сообщает, что это была третья неделя подряд, когда в Англии и Уэльсе было зарегистрировано более тысячи избыточных смертей.

На территориях больниц развернули временные морги, которые находятся под круглосуточной охраной. Уточняется, что обычно внутри транспортных контейнеров находится около 35 тел. The Sun отмечает, что в последний раз такую ситуацию видели в разгар пандемии.

В декабре издание The Telegraph сообщило, что Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер. Говорилось, что это приведет к перебоям в работе государственных учреждений и проблемам для миллионов людей. В акциях намеревались участвовать в том числе медсестры и сотрудники скорой помощи.