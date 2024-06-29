Британские министры не хотят видеть Байдена на выборах президента США Telegraph: британские министры попросили демократов избавиться от Байдена

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Джо Байден

Команда британского премьер-министра Риши Сунака призвала Демократическую партию заменить действующего президента США Джо Байдена на грядущих выборах, пишет The Telegraph. Министры считают, что политсила должна выбрать кандидата, который способен одержать победу над Дональдом Трампом. Они призвали избавиться от Байдена и «быстро заменить» его на более молодого претендента.

В Великобритании министры от Консервативной партии в частном порядке призвали демократов отказаться от господина Байдена в удивительно откровенных выражениях в контексте особых отношений. Трое, сидевшие вокруг стола Риши Сунака, рассказали, что Байдена следует заменить на кого-то, кто лучше подготовлен для победы над Дональдом Трампом, — сказано в материале.

Ранее бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы заявил, что Байден после выступления на первых дебатах, которые состоялись 27 июня, выглядел растерянным. По его словам, после речи американского лидера будут обсуждения о том, стоит ли ему продолжать гонку.

Гериатр-невролог Валерий Новоселов, комментируя дебаты Байдена, заявил, что ему осталось жить не более четырех-пяти лет. Он также добавил, что глава Белого дома смог подискутировать с оппонентом благодаря долгой подготовке и стимуляторам.