https://static.news.ru/photo/7aa25256-5f17-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Королевской больницы Беркшира сообщили о гибели пациента. Он скончался после положительного теста на коронавирус.

К сожалению, мы можем подтвердить, что пожилой пациент с новым заболеванием погиб, — заявили в клинике.

Также специалисты госпиталя добавили, что проинформировали семью. Остальные подробности они оставили в тайне, чтобы не нарушать право на частную жизнь бывшего пациента.

Мы считаем, что он заразился вирусом в Великобритании, и отслеживание контактов уже началось, — добавили медики.

NEWS.ru писал ранее, что три американские группы отказались от приезда в Россию из-за коронавируса. Также коллективы отменили несколько европейских и азиатских выступлений.