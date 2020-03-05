Сотрудники Королевской больницы Беркшира сообщили о гибели пациента. Он скончался после положительного теста на коронавирус.
К сожалению, мы можем подтвердить, что пожилой пациент с новым заболеванием погиб, — заявили в клинике.
Также специалисты госпиталя добавили, что проинформировали семью. Остальные подробности они оставили в тайне, чтобы не нарушать право на частную жизнь бывшего пациента.
Мы считаем, что он заразился вирусом в Великобритании, и отслеживание контактов уже началось, — добавили медики.
NEWS.ru писал ранее, что три американские группы отказались от приезда в Россию из-за коронавируса. Также коллективы отменили несколько европейских и азиатских выступлений.
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