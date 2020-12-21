Британские медики призвали отказаться от масочного режима в школах

https://static.news.ru/photo/a66ce406-42be-11eb-957d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Медики и учёные Великобритании заявили, что ношение медицинских масок в школах создаёт атмосферу страха и противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Как передаёт The Telegraph, около 100 учёных, педиатров и клинических психологов подписали открытое письмо британскому премьер-министру Борису Джонсону. В документе от властей Соединённого Королевства требуют срочно отозвать рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты в учебных заведениях.

Авторы послания подчёркивают, что маски не должны «играть никакой роли в жизни здоровых детей». В письме указывается, что эксперты должны оценить воздействие масок на физическое и психическое здоровье детей, а также на их успеваемость, развитие и способности к обучению. Британское правительство не выполнило часть рекомендаций ВОЗ, касающуюся экспертной оценки, утверждают учёные и медики.

Использование масок в классах не только ненужно, но и потенциально вредно и должно быть прекращено, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru, британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм преобладает в Лондоне.