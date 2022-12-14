Британские лингвисты разрешили трансгендерам быть «мужчинами» и «женщинами» Кембриджский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина» в пользу трансгендеров

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Британский Кембриджский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина», пишет The Washington Post. Теперь эти слова в своем отношении могут использовать и трансгендерные персоны. Изменения были внесены еще в октябре, к рассмотрению вопроса лингвистов подтолкнуло сообщение газеты Telegraph. Как отметила пресс-секретарь Cambridge University Софи Уайт, редакторы внимательно изучили модели употребления слов.

Они пришли к выводу, что это определение следует знать тем, кто изучает английский язык, чтобы поддерживать свое понимание того, как используется язык, — сказала Уайт.

Британские лингвисты добавили к основным понятиям «мужчина» и «женщина» пояснение, согласно которому это «взрослый, который живет и идентифицирует себя как мужчина/женщина, при этом они могут сказать, что имели другой пол при рождении».

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского языка. Согласно информации на сайте парламента, целью документа является защита русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Кроме того, законопроект вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на их соответствие нормам и правилам русского языка.