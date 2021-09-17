Британские компании начали разоряться из-за растущих цен на газ в Европе

Пять британских энергетических компаний закрылись с начала августа и ещё 40 могут разориться в ближайшем месяце из-за крайне высоких цен на газ в Европе, пишет Financial Times.

Крупные компании также могут закрыться в ближайшие несколько дней, — сообщает издание.

С августа закрылись пять компаний, обеспечивающих газом 570 тысяч домохозяйств, ещё 40 могут обанкротиться в ближайшие месяцы. К газовым сетям подключены 22 млн домохозяйств в Великобритании: 38% горючего идёт на отопление, а ещё 29% используются в качестве электроэнергии. Почти две трети из этих домохозяйств защищены от повышения цены на газ, так как обслуживающие их компании могут расходовать резервы из подземных газовых хранилищ (ПГХ), накопленные ранее. Сейчас же объём запасов газа в Европе значительно иссяк из-за того, что «Газпром» не хотел увеличивать поставки горючего на фоне запуска «Северного потока — 2», говорится в материале.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе по данным ICE Futures достигла рекордно высокой отметки в $950 за тысячу кубометров.