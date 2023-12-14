Британские добровольцы проверят противозачаточные таблетки для мужчин The Times: действие мужских противозачаточных таблеток впервые испытают на людях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании ученые впервые испытают действие экспериментальных негормональных противозачаточных для мужчин на людях, сообщает газета The Times. Новый препарат будет получать группа из 16 добровольцев в английском Ноттингеме. О первых результатах опытов станет известно весной 2024 года. На добровольцах испытают безопасность препарата, в группу включены только мужчины, прошедшие процедуру вазэктомии.

Этот момент может оказаться историческим. Мы знаем, что многих мужчин интересовала бы возможность принимать противозачаточные таблетки, если бы они были доступны. И каждый раз, когда я рассказываю об этой работе женщинам, они говорят мне, что уже давно пора, — заявила профессор Университета Миннесоты Гунда Георг, руководившая разработкой препарата.

Она напомнила, что последней инновацией в области контрацепции стали противозачаточные таблетки для женщин, появившиеся более 60 лет назад. Профессор подчеркнула, что мир готов к мужскому противозачаточному, а негормональный вариант будет правильным выбором, учитывая данные о побочных эффектах женской оральной контрацепции.

По словам разработчиков, новый препарат, получивший название YCT-529, в ходе доклинических испытаний предотвращал наступление беременности у мышей с 99-процентной эффективностью, а также способствовал снижению количества сперматозоидов у обезьян. Ученые обещают 100-процентную обратимость основного эффекта таблеток и отсутствие побочных.

Действие вещества, входящего в препарат, основано на блокировке рецептора ретиноевой кислоты, что лишает половые клетки необходимого для выработки сперматозоидов витамина А. Ранее попытки создать противозачаточные таблетки для мужчин терпели фиаско, в том числе из-за большого количества побочных эффектов гормональных препаратов.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей ГД готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве. По словам парламентария, документ не коснется личных убеждений граждан.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявлял о необходимости признать движение чайлдфри экстремистским и запретить по аналогии с ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Депутат назвал чайлдфри противоестественным и призвал освободить от этой идеологии российское общество.