Британские депутаты не хотят работать в парламенте из-за плесени и мышей Politico: британские депутаты отказываются работать из-за плесени и мышей

Фото: Richard Bryant/Arcaid/Global Look Press

Члены парламента Великобритании отказываются работать в «холодном и разрушающемся» Вестминстерском дворце, сообщает издание Politico. Отмечается, что британские парламентарии предпочитают работать из дома и приходят на работу «настолько редко, насколько возможно».

Всему виной плохое состояние дворца, в котором не было ремонта со времен Второй мировой войны. В старой части здания существует угроза возгорания или обрушения кладки. Кроме того, парламентарии опасаются плесени и мышей.

Если бы это не был охраняемый объект наследия, при нынешних правилах охраны труда и техники безопасности нам бы не разрешили даже зайти в такое разрушенное и поврежденное здание, — заявил один из депутатов.

Ранее британские парламентарии нередко сетовали на проблемы в Вестминстерском дворце. Так, в 2022 году были поданы жалобы по самым различным вопросам: от отсутствия отопления до частых отключений электроэнергии. В том же году душевые в здании парламента были закрыты после обнаружения бактерий легионеллы. Вместе с этим в поместье часто замечают грызунов. Власти тратят в год около 126 тысяч фунтов стерлингов ($160 тысяч) на борьбу с этими вредителями.

До этого британская газета The Daily Telegraph писала, что капитальный ремонт исторического здания британского парламента может обойтись в 14 млрд фунтов ($18,7 млрд) и занять около 20 лет. В 2016 году Объединенный комитет Вестминстерского дворца указал на угрозу того, что фундамент здания может сползти в Темзу.

В 2023 году стало известно, что Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) стал первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры. Это было обнаружено во время реконструкции здания после пожара в 2019 году. Исследователи получили доступ к скрытым частям здания и изучили 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях собора. Были проведены несколько анализов, таких как радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический и архитектурный, которые подтвердили использование железной арматуры на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах.