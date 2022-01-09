Британские читатели высмеяли испугавшегося российских подлодок адмирала

Слова главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина об активизации российских субмарин, которая отмечается в последние 20 лет, подвергли критике читатели британского издания The Times. Пользователи обвинили его в попытках посеять любыми способами панику в обществе и искусственно создать образ врага.

Всё это попахивает анахронической паранойей холодной войны. Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооружённые силы Великобритании и Соединённых Штатов, толкнула Россию в объятия Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией, — выразил своё мнение Jiaxiang.

Со словами пользователя согласился читатель MickeB, который посчитал это очередной игрой.

В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии лёгкой паники, сгодится всё, — написал он.

Пользователь Serg The Siberian связал слова адмирала с ростом цен на газ — по его мнению, чем они выше, тем «разнообразнее становятся обвинения против России».

Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции, — заявил Daves.

Министерство обороны просто хочет накрутить вас, чтобы оправдать войну. Неужели вы снова на это попадётесь? — спросил Kevin Laughlin.

Поводом такой критики послужило интервью The Times, в котором глава штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин рассказал, что страна намерена начать разработку гиперзвукового оружия для противостояния военной мощи России.

Ранее Радакин сообщил, что рассматривает несколько возможных вариантов военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину. Адмирал сообщил, что дал кабмину «военный выбор действий» на случай эскалации ситуации. Однако суть представленных вариантов он не назвал.