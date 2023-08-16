Британские банки блокируют счета компаний, торгующих с Украиной

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Британские банки начали блокировать счета компаний, которые совершают сделки с украинскими контрагентами, пишет газета Politico. По информации издания, это происходит, потому что подобные транзакции могут быть использованы для отмывания денег.

Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной, — говорится в материале.

На подобные меры идут и крупные финансовые организации, такие как HSBC и Santander. Как уточнил сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс, организация уже получила несколько жалоб от компаний, столкнувшихся с блокировками.

Ранее американское Министерство финансов оштрафовало латвийскую «дочку» шведской банковской группы Swedbank за проведение финансовых транзакций в Крыму. По данным ведомства, банк таким образом нарушил санкции, введенные против России.

Штраф составил $3,4 млн. По словам Минфина США, эти средства помогут урегулировать потенциальную гражданскую ответственность. Также отмечается, что согласно отчету, банк совершил 386 нарушений, связанных с санкциями.