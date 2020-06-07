Европа

Британские авиакомпании просят отменить карантин для туристов

21:36, 07 июня 2020 20
Фото: COVER Images /Global Look Press

Авиакомпании British Airways, EasyJet и Ryanair обратились к властям Великобритании. Они просят отменить обязательных двухнедельный карантин для прибывших в страну людей.

В организациях считают, что такая мера негативно скажется на темпах восстановления туристической отрасли, передаёт Express. Они уверены, что правило непропорционально и неоправданно.

Властям следует пересмотреть норму для граждан других стран Европейского союза, так как в них коронавирусом заражено меньше людей, чем в Британии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Великобритании рассказало о темпах распространения коронавируса. Впервые с начала марта в стране зафиксировано меньше 100 смертей от COVID-19 за сутки.

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