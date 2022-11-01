Британская юрфирма McCue Jury & Partners подаст в суд на «группу Вагнера»

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners сообщила, что обратится в суд с иском против «группы Вагнера». Причиной названы ее действия на Украине, говорится в заявлении на сайте фирмы.

Юристы отметили, что их просит предоставить доказательства по действиям частных военных компаний, в частности «Группы Вагнера», парламентский комитет по международным делам.

В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде (Лондона) против «Вагнера» с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба, — пояснили в фирме.

Профинансируют дело за счет краудфандинга.

Издание inews уточнило, что судебный процесс поддерживают чиновники Украины и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Как считают в издании, аналогичное дело фирма намеревается начать в США.

Ранее стало известно, что так называемая Группа Вагнера стягивает свои силы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Один из участников вагнеровской группировки «Бахмут» рассказал, что ведется подготовка к наступлению на населенный пункт. Он уточнил, что продвижение российских сил на данном направлении обеспечивает активная работа артиллерии.