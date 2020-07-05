Британская старушка пожарила еду на смазке вместо масла и умерла

https://static.news.ru/photo/be960676-bec9-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Rohner/imagebroker.com/Global Look press

74-летняя жительница британского графства Дербишир умерла от отравления дымом. Женщина перепутала масло со смазкой и пожарила на ней картошку.

Она налила в сковородку смазку для защиты металла от коррозии, ржавчины и скрипа, поставила еду готовиться и легла отдохнуть. Она уснула и проснулась спустя два часа. Дом был заполнен густым белым дымом, и она не смогла найти выход.

Женщина вызвала пожарных, которые вытащили её из дома и доставили в больницу. Однако из-за дыма у неё развилась пневмония и она умерла спустя несколько дней.

После вскрытия врачи выяснили, что у старушки были начальные признаки деменции. Коронер Эмма Серрано заявила, что считает произошедшее несчастным случаем и в нём нет никаких признаков самоубийства, передаёт Daily Telegraph.

Ранее NEWS.ru писал, что посетительница парка развлечений Сен-Поль, расположенного во французском департаменте Уаза, скончалась после падения из тележки аттракциона «Формула-1». Женщина получила травму, не совместимую с жизнью.