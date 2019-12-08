Руководители разведки Великобритании предупредили лидера лейбористской партии Джереми Корбина об угрозе государству со стороны России и радикальных исламистов.
Как
Разведка полагает, что для Соединённого Королевства представляют угрозу более 32 тысяч джихадистов, которые воевали в рядах группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) на Ближнем Востоке. 10 тысяч из них сейчас находятся на свободе, остальные могут там оказаться. При этом характер угрозы со стороны России британское издание не уточняет.
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МВД Великобритании Брэндон Льюис опроверг сообщения в СМИ, утверждавшие, что Консервативная партия получала финансирование из России.
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