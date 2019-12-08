https://static.news.ru/photo/d8f7a084-19eb-11ea-a4b8-fa163e074e61_660.jpg СеСеумас Милн и Джереми Корбин Фото: Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководители разведки Великобритании предупредили лидера лейбористской партии Джереми Корбина об угрозе государству со стороны России и радикальных исламистов.

Как сообщает Sunday Times, главу партии вызвали на встречу, чтобы заранее продемонстрировать ему все риски, с которыми Корбин может столкнуться, если станет премьер-министром. При этом ближайший помощник лидера лейбористов Сеумас Милн приглашения на встречу не получил — его считают симпатизирующим Москве.

Разведка полагает, что для Соединённого Королевства представляют угрозу более 32 тысяч джихадистов, которые воевали в рядах группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) на Ближнем Востоке. 10 тысяч из них сейчас находятся на свободе, остальные могут там оказаться. При этом характер угрозы со стороны России британское издание не уточняет.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МВД Великобритании Брэндон Льюис опроверг сообщения в СМИ, утверждавшие, что Консервативная партия получала финансирование из России.