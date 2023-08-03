Британская разведка назвала причину медленного продвижения ВСУ на юге Британская разведка обвинила кустарники и мелкие деревья в замедлении контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Кустарники и небольшие деревья, растущие на поле боя, сдерживают продвижение Вооруженных сил Украины на южных направлениях, сообщается в отчете разведки Великобритании, опубликованном на странице министерства обороны страны в Twitter (X). По данным аналитиков, российские войска прячут в высокой траве свои оборонительные позиции. В Минобороны РФ не прокомментировали содержание британского отчета.

Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета, — говорится в тексте документа.

Аналитики разведслужбы Великобритании также отмечают, что кустарники дают важное тактическое преимущество. В частности они замедляют работы по обезвреживанию минных полей и являются хорошим прикрытием для небольших скрытных операций российских войск. Тем не менее армия России, как и ВСУ, также периодически сталкивается с проблемами из-за высокой травы и мелких деревьев.

Военная разведка Великобритании ранее сообщала, что Россия готовит блокаду Украины с моря. По данным ведомства, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в акваторию Черного моря для перехвата коммерческих судов, направляющихся в порты республики. Отмечается, что ранее этот корабль подвергался атакам со стороны морских беспилотников ВСУ. Они были успешно ликвидированы.