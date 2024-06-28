Британская принцесса вернулась домой после сотрясения и потери памяти Сестру короля Великобритании Карла III выписали из больницы

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Британская принцесса Анна

Британская принцесса Анна выписалась из больницы после госпитализации с сотрясением мозга, сообщает The Guardian. Сестра Карла III получила травму во время прогулки по ее поместью в Глостершире.

Вертолетом 73-летнюю пострадавшую доставили в больницу. По данным СМИ, во время прогулки принцессу Анну ударила лошадь. Сама она из-за сотрясения потеряла память и никаких подробностей происшествия рассказать не смогла. В пятницу, 28 июня, принцессу Анну выписали из больницы, она вернулась домой.

Я хотел бы выразить самую искреннюю признательность всем сотрудникам больницы Саутмид за их заботу, профессионализм и доброту, которую они проявили во время краткого пребывания там моей жены, — заявил супруг принцессы Анны вице-адмирал Тим Лоуренс.

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри оказался полностью отрезан от друзей, приятелей и родственников, а также потерял свое место в высшем обществе Британии. Приближенные к принцу люди заявляли, что он злится и очень обижается. Порой нервы Гарри оказываются на пределе. Он чувствует себя одиноким и преданным, «задвинутым на задний план королевской семьи».