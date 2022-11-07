Британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту The Sun: британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

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Атомная подлодка Victorious ВМС Великобритании была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара на борту, пишет газета Sun, ссылаясь на источники. Капитан судна заявил, что огонь был быстро потушен, однако было принято решение развернуть судно ради дальнейшей безопасности экипажа. Отмечается, что в ходе миссии на борту транспортного средства находились межконтинентальные баллистические ракеты.

Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими. — NEWS.ru) ракетами Trident II, когда произошел пожар, — указывает издание.

В результате пожара подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана, чтобы избавиться от токсичного дыма. Капитан, оценив урон от пожара, отдал приказ вернуться на базу Клайд в Шотландии.

По информации издания, эта субмарина, как правило, осуществляет патрулирование с целью ядерного сдерживания, но на момент инцидента выполняла другую задачу.

Ранее в Великобритании злоумышленники украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов военного корабля HMS Bulwark ВМС Британии. Сумма ущерба превысила 250 тысяч фунтов (около $327 тысяч).