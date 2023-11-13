Британская оппозиция поддержала расследование военных преступлений в Газе Лейбористская партия Британии одобрила расследование МУС преступлений в Газе

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Пребывающая в оппозиции Лейбористская партия Великобритании поддерживает расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных преступлений в зоне палестино-израильского конфликта, заявил глава МИД теневого кабинета министров королевства Дэвид Лэмми. По его словам, которые приводит газета Guardian, блокада Газы со стороны Израиля является неприемлемой. Лэмми призвал к полной и немедленной гуманитарной паузе во всем анклаве.

Все стороны должны соблюдать международное право. К заявлениям о нарушениях международного гуманитарного права всегда следует относиться с предельной серьезностью. <...> Оценка конкретных утверждений является задачей юристов и компетентных международных судов. Лейбористская партия поддерживает независимость международного уголовного суда и признает его юрисдикцию в отношении действий всех сторон в Газе, — сказал представитель лейбористов.

Ранее стало известно, что директор офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку. Чиновник убежден, что всемирная организация, в которой он работал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию палестино-израильского конфликта. В письме к верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку он сравнил удары Израиля по сектору Газа с геноцидом, против которого ООН бессильна.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о переполненных моргах в секторе Газа и указывал на нехватку в анклаве продовольствия, воды и лекарств. По его мнению, санитарная ситуация ужасна. Он призвал влиятельных лиц приложить усилия для прекращения страданий жителей Газы. Кроме того, Гутерриш заявил о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.