Британская королева впервые вручила милостыню по почте

Королева Великобритании Елизавета II отказалась лично вручать милостыню. Она впервые направила специально отчеканенные монеты по почте.
Подарки получили 94 мужчины и 94 женщины,
Я знаю, что вы как получатель денег Монди будете так же как и я глубоко разочарованы тем, что церемония не состоится, хотя понимаем необходимость такого решения в нынешних обстоятельствах, — написала она в письме к адресатам милостыни.
Традиция вручения милостыни уходит корнями в средние века и число получателей зависит от возраста королевы, которой 21 апреля исполнится 94 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, Елизавета II направила письмо со словами поддержки семье премьер-министра Бориса Джонсона, в частности его беременной невесте Кэрри Саймондс. Монаршая особа отметила, что думает о родных политика, и пожелала ему скорейшего и полного выздоровления от COVID-19.
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