Британская королева впервые вручила милостыню по почте

https://static.news.ru/photo/18305dce-7b24-11ea-b0f0-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II отказалась лично вручать милостыню. Она впервые направила специально отчеканенные монеты по почте.

Подарки получили 94 мужчины и 94 женщины, передаёт The Times. Монарх в настоящий момент находится на самоизоляции в Виндзорском замке. Она выразила глубокое сожаление невозможностью лично вручить дары.

Я знаю, что вы как получатель денег Монди будете так же как и я глубоко разочарованы тем, что церемония не состоится, хотя понимаем необходимость такого решения в нынешних обстоятельствах, — написала она в письме к адресатам милостыни.

Традиция вручения милостыни уходит корнями в средние века и число получателей зависит от возраста королевы, которой 21 апреля исполнится 94 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Елизавета II направила письмо со словами поддержки семье премьер-министра Бориса Джонсона, в частности его беременной невесте Кэрри Саймондс. Монаршая особа отметила, что думает о родных политика, и пожелала ему скорейшего и полного выздоровления от COVID-19.