Бунт на острове: британская королева теряет колонии

Островное государство Барбадос объявило, что станет республикой через год. Это означает, что страна больше не будет признавать британскую королеву Елизавету II своей главой. Пример Барбадоса может вдохновить другие страны Содружества наций пересмотреть свои отношения с короной. Ранее об аналогичных планах заявляла Ямайка, выросло и число австралийцев, которые хотят покончить с колониальным прошлым.

Барбадос планирует стать республикой в ноябре 2021 года, к 55-летию независимости от Соединённого Королевства. До сих пор он, как и многие бывшие колонии Британии, признавал Елизавету II своим конституционным монархом.

Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое, — заявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон. — Барбадоссцы хотят барбадосского главу государства. Это укрепит нашу уверенность в том, кто мы такие и чего мы способны достичь. Следовательно, Барбадос сделает логичный шаг и станет республикой в день, когда мы будем праздновать 55-летнюю годовщину независимости.

Не все британцы одобрили устремления Барбадоса. В социальных сетях распространились гневные посты о неблагодарности островного государства за то, что Британия долгие годы посылала туда гуманитарную помощь, устанавливала льготные условия для иммиграции и обеспечивала ему доходы от туризма.

Давайте, объявляйте о независимости, но только когда придёт сезон ураганов, не ожидайте наших кораблей с гуманитарной помощью и бесконечным ресурсами для восстановления, — гласит один из комментариев в Twitter. — Пока! Не ждите наших богатых туристов на вашем острове, который больше не поддерживается монархом.

Разговоры о республиканской форме правления начались в Барбадосе ещё в 2015 году, а годом позже новое правительство Ямайки пообещало также поставить этот вопрос на повестку дня, уточнив, что островное государство в любом случае останется в Содружестве наций — объединении бывших британских колоний.

Граждане Ямайки приняли королеву и приняли наше наследие в сфере законов и системы государственного управления, — заявил в 2016 году премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. — Но глубоко укоренённое стремление к полной независимости всё ещё живо в нас.

Ямайка так и не предприняла конкретных шагов на пути к полной независимости, однако пример Барбадоса может вернуть этот вопрос в центр общественной дискуссии. В 2020 году многие страны на волне расовых протестов в США решили пересмотреть своё отношение к колониальному прошлому. Так, в Бельгии демонтировали несколько памятников королю Леопольду II, установившему жестокий колониальный режим в Конго, и создали специальный комитет по вопросам колониализма.

Ian Cumming/Global Look Press

Ранее от владычества британской королевы отказались карибские государства Тринидад и Тобаго, Доминика и Гайана. Дискуссии об отказе от монархии существуют почти в каждой бывшей британской колонии, которые формально продолжают подчиняться королеве. В Австралии республиканскую форму правления сегодня поддерживает большая часть населения. Согласно опросу, проведённому в июне YouGov, 52% австралийцев высказались за отказ от монархии и только 32% поддержали её. В Канаде покончить с колониальным прошлым хотят чуть меньше опрошенных — 44%. Канадцы не имеют претензий к Елизавете II лично: только 14% относятся к ней негативно и 57% — позитивно. Впрочем, эти цифры не идут ни в какое сравнение с её родной Великобританией, где королеву поддерживают 80% её подданных.