Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0be8d8f6-cc14-11eb-a2fe-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Rebecca Naden/AP

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Так, к примеру, дамой-командором ордена Британской империи стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководила процессом создания британской сыворотки. Об этом пишет ТАСС.

Гилберт вручили вторую по значению из пяти степеней главную государственную награду Великобритании. Кроме того, рыцарский титул был пожалован руководителю научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Полларду, бывшей главе целевой рабочей группы по препаратам Кейт Бингем и ещё нескольким специалистам.

Почётные награды от Елизаветы II получили не только медики. Орденами различных степеней были награждены десятки спортсменов, деятелей культы и благотворителей. Например, в этот список попал актёр Джонатан Прайс, который сыграл папу римского Франциска в фильме «Два Папы» (The Two Popes, 2019). Он исполнит роль скончавшегося супруга королевы герцога Эдинбургского Филиппа в пятом сезоне сериала «Корона».

Ранее стало известно, что Елизавета II, вероятнее всего, связана с одним из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate. Она обладает огромным богатством, поскольку сумма активов компании превышает $17 млрд. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

The Crown Estate владеет недвижимостью в Лондоне и по всей территории страны.