Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Так, к примеру, дамой-командором ордена Британской империи стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководила процессом создания британской сыворотки. Об этом пишет ТАСС.
Гилберт вручили вторую по значению из пяти степеней главную государственную награду Великобритании. Кроме того, рыцарский титул был пожалован руководителю научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Полларду, бывшей главе целевой рабочей группы по препаратам Кейт Бингем и ещё нескольким специалистам.
Почётные награды от Елизаветы II
Ранее стало известно, что Елизавета II, вероятнее всего, связана с одним из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate. Она обладает огромным богатством, поскольку сумма активов компании превышает $17 млрд. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.
The Crown Estate владеет недвижимостью в Лондоне и по всей территории страны.