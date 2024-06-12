Британская группа отменила концерт в Грузии в знак протеста Massive Attack отменила концерт в Грузии в знак протеста против правительства

Фото: Simon Chapman/ZUMAPRESS/Global Look Press

Музыкальная группа Massive Attack из Великобритании решила отменить концерт в Грузии в знак протеста против действий местных властей в отношении активистов, которые протестуют из-за закона об иностранных агентах. В обращении коллектива в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) говорится, что избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных активистов, а также сам закон противоречат принципам группы.

Отмечается, что Massive Attack должна была выступить в зале Black Sea Arena в Шекветили. Зал был построен семь лет назад фондом основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзинды Иванишвили.

Мы решили отменить наше шоу в Грузии 28 июля в знак протеста против нападения правительства Грузии на фундаментальные права человека. В данный момент выступление на принадлежащей государству площадке Black sea Arena можно рассматривать как одобрение их насильственного подавления мирных протестов, — говорится в посте группы.

Ранее манифестанты вышли к зданию парламента Грузии после того, как депутаты обошли вето на закон об иноагентах. На акцию пришли сотни протестующих. Они скандировали лозунги и свистели в ответ на решение парламента.