Британская армия претерпела одно изменение из-за Украины BI: Великобритания готовит солдат к позиционным боям из-за Украины

Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Великобритании приступили к подготовке своих солдат к позиционным боям из-за продолжающегося конфликта на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на военных, обучающих британских военнослужащих. Издание отмечает, что армии других стран НАТО также стали готовить своих солдат к этому виду боевых действий.

Британские военные снова уделяют внимание подготовке к позиционной войне после наблюдения за боем между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

Ранее глава Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Владимир Рогов заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин напоминает ему маньяка, одержимого войной. Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны США, допустившего втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией в случае поражения Украины в СВО.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию ранее предупредил, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом. Российский лидер указал, что страны Запада приписывают Москве несуществующие планы нападения, в то время как сами выбирают средства поражения и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.