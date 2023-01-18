Британская армия недосчиталась почти трети новобранцев из-за Украины Daily Mail: в британской армии число новобранцев снизилось на 30% из-за поддержки Украины

Армия Великобритании в прошлом году недосчиталась почти трети новобранцев, передает Daily Mail. Издание пишет, что падение показателя на 30% в сравнении с 2021-м произошло на фоне военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы ВС королевства.

Сокращение числа новобранцев, как указано в статье, сопровождается заметным увеличением количества служащих, которые решили покинуть армию. В данном случае речь идет о тех, кто уходит по пенсионному возрасту или же по истечению контракта. В сравнении с 2021 годом число таким образом уволившихся из армии выросло на 17%.

О том, что военная поддержка Киева заметно ослабела боеготовность Великобритании, говорил командующий сухопутными войсками ВС страны генерал Патрик Сандерс. Цифры, свидетельствующие о недоборе добровольцев, появились уже после заявления офицера. Сандерс подчеркивал, что последствия поддержки Украины привели к тому, что британская армия стала испытывать кадровые трудности.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований писала, что для начала контрнаступления Украине необходимо получить более 100 западных танков. По словам журналистов, несмотря на готовность Великобритании и Польши отправить 14 танков Challenger 2 и роту Leopard, этого будет недостаточно. В статье отмечается, что Киев запросил 300 танков, но Лондон не может увеличить поставки бронетехники, так как в стране всего насчитывается 227 Challenger 2.

В материале издания при этом подчеркивается, что обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.