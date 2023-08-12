Британку при смерти оставили без важной операции из-за медика-трансгендера Daily Mail: британку отказались оперировать из-за медика-трансгендера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация одной из частных клиник Лондона отказала в проведении жизненно важной операции женщине, которая не хотела, чтобы в процедуре принимал участие трансгендер, сообщает Daily Mail. Когда Терезу Стил все же прооперировали, ее здоровье было сильно подорвано.

По данным издания, инцидент произошел в Больнице принцессы Грейс. Экс-адвокат Тереза Стил готовилась к операции, перед которой медики должны были взять у нее ряд анализов, в том числе и мазки. Пациентка настаивала на том, чтобы процедуру осуществляла женщина — это право даже прописано в британском законодательстве — однако к ней в палату направили мужчину-трансгендера.

После возмущений Стил больница обвинила женщину в дискриминации и отменила важную операцию. Решение было принято в самый последний момент.

Я была при смерти. Мой вес резко упал, и я испытывала сильную боль. Меня срочно доставили в отделение неотложной помощи, но осложнения обнаружились только после того, как три недели спустя мне все же провели операцию. Это была настоящая драма, когда другому, четвертому хирургу пришлось вмешиваться удаленно по связи с камерой, — рассказала журналистам Тереза Стил.

Ранее неоднократно сообщалось, что трансгендеры пользуются своим физическим преимуществом в спортивных соревнованиях с женщинами. На этом фоне Международный союз велосипедистов запретил спортсменам, совершившим трансгендерный переход, состязаться с женщинами.