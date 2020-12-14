Британка жила с апельсиновой косточкой в носу около 60 лет

https://static.news.ru/photo/8a2609da-3e0e-11eb-ba38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

Британка из Западного Йоркшира — 68-летняя Бетти Макфэйл — жила около 60 лет с апельсиновой косточкой в носу. Все эти годы она жаловалась на затруднённое дыхание. Но 2 декабря 2020 года она, попытавшись высморкаться, нашла в салфетке апельсиновую косточку.

Её брат-близнец Тони, услышав от сестры эту историю, напомнил ей об их детской ссоре: когда Бетти, будучи маленькой, ела апельсин. Внезапно родственники начали скандалить и он стукнул ей недоеденным фруктом в нос. Это произошло в начале 1960-х годов — тогда им было около 10 лет, передаёт портал Daily Star.

Об инциденте в семье быстро забыли. Позже у Бетти начались проблемы со здоровьем: ей приходилось дышать через рот. Кроме того, её беспокоили пазухи носа и искривление перегородки.

Я могу нормально дышать, это чудо, если честно, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за многие годы, — считает женщина.

Британка уверена, что именно косточка нарушала её дыхание все эти годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель города Элирия (штат Огайо) случайно застрелил во время охоты сына, приняв его за оленя. Против него не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине молодого человека, нарушившего правила безопасности. Инцидент произошёл 2 декабря около 17:45 по местному времени. В сумерках охотники в обязательном порядке должны носить специальную одежду оранжевого цвета. Эндрю забыл её надеть и вышел в открытую местность. Отец в темноте принял его за белохвостого оленя и выстрелил. Эндрю погиб на месте.