Британка с облегчением рассталась с неблагодарными беженками с Украины Daily Mail: британка Фокс сильно пожалела, что приютила мать и дочь с Украины

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Жительница Великобритании Таня Фокс (имя изменено из соображений конфиденциальности) дала приют в своем доме двум украинским беженкам. Позже она пожалела о своем решении, сообщает Daily Mail.

К Фокс заселились мать и дочь, приехавшие в Британию транзитом из Берлина. Там 38-летняя мать имела временную работу, благодаря чему обновила гардероб. Багаж украинок, когда они прибыли в Британию, оказался столь объемным, что для его перевозки потребовались сразу две машины.

Британка рассказала, что украинки либо каждый день обедали в кафе, либо просили приготовить им поесть хозяйку дома. При этом старшая украинка в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме, нехотя взяла в руки пылесос лишь через несколько недель.

Вскоре беженкам нашли новое, более просторное, жилье, они съехали, но при этом в комнате за собой не убрали.

Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница, — заявила изданию Фокс.

Ранее стало известно, что в Германии не хватает мест для размещения украинских беженцев, поэтому в 12 из 16 федеральных земель страны установили блокировку системы первичного распределения. Правительство помогает регионам, предоставляя объекты недвижимости для размещения. Общее число бежавших в Германию после начала российской спецоперации украинцев достигло почти 1 млн человек.