https://static.news.ru/photo/4e967140-23f5-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Британка Сара Мохамед вынуждала своего парня Рэтта Картишоу убить его экс-возлюбленную ради проверки чувств. «Жертва» является матерью ребёнка молодого человека. Фигурантка решила избавиться от конкурентки, когда узнала, что её кавалер продолжает общаться с бывшего пассией.

В день предполагаемой расправы Мохамед ждала несколько часов у дома конкурентки и «забрасывала» Картишоу сообщениями с требованием поторопиться с преступлением, пишет Daily Mail.

Когда Рэтт явился к бывшей девушке — её зовут Имам Насир — то сразу рассказал замысел Сары Мохамед. Та предложила устроить спектакль и притвориться мёртвой. Парень согласился. Девушка закрыла глаза для «посмертного» фото, однако юноша нанёс несчастной несколько ударов ножом.

Имам выжила и сообщила обо всём полиции. Мохамед и Картишоу быстро задержали. Суд приговорил их к 16 годам тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Хабаровского края подозревается в убийстве своего сына. По данным следователей, мужчина выстрелил в ребёнка из ружья.

Установлено, что предполагаемый преступник был в состоянии алкогольного опьянения. У него не было документов на оружие.