Британка рассказала о кошмаре, пережитом из-за украинской беженки Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое из-за обвинений украинской беженки

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница Великобритании Ханна Дебенхэм, приютившая беженку с Украины, заявила, что пережила настоящий кошмар. Он начался с того, что гостья обвинила ее в «рабском отношении», сообщает The Daily Mail.

Издание напомнило, что 36-летняя украинка обвинила Дебенхэм в том, что ее «использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату». По словам Дебенхэм, беженка из Винницы должна была за 200 фунтов в месяц несколько дней в неделю выполнять обязанности няни с ее сыном. Поначалу обе женщины хорошо ладили, но все закончилось скандалом. Затем британка узнала об обвинениях в свой адрес.

Мне казалось, что весь мир обрушился на меня. Я буквально не могла поверить в то, что слышала, — вспомнила Дебенхэм.

Она уточнила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика. Британка пережила полуторачасовой допрос в полиции. И только через два месяца Дебенхэм известили, что расследование прекращено за отсутствием доказательств.

Хорошо быть добрым, но я больше так не поступлю, — говорит сейчас жительница Великобритании.

Ранее издание Globe and Mail заявило, что канадские арендодатели пользуются украинскими беженцами, которые прибыли в страну. С них требуют залог за жилье на месяцы вперед, хотя это запрещено законом.