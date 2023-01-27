Британка рассказала, чем ее шокировала украинская беженка Жительница Бирмингема испытала шок от реакции украинской беженки на местных жителей

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бирмингем, Великобритания

Жительница британского Бирмингема заявила, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям. В районе, в котором она приютила украинку и ее сына, было много мусульман, рассказала женщина в беседе с телеканалом Channel 4.

Женщина по имени Андреа в рамках правительственной программы «Дома для Украины» поселила беженцев в районе, где живет много представителей разных национальностей. Первую претензию украинка выразила фразой «в этом районе слишком много мусульман».

Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры. Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи, — рассказала Андреа.

Она пояснила, что ее соседи в большинстве своем являются выходцами из Индии и Пакистана. В другой раз беженка выразила недовольство, когда ее сын пошел учиться в школу, в которой большинство детей были темнокожими и азиатами. В итоги Андреа и ее гости разорвали соглашение о проживании.

Ранее Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что почти восемь миллионов беженцев с Украины прибыли в европейские страны после начала боевых действий. Самой популярной страной для украинцев стала Россия, куда перебралось 2,8 млн человек. Далее идут Польша (1,5 млн), Германия (1 млн), Чехия (482 тысяч) и Италия (167 тысяч).