Британка ищет способы выселить украинскую семью, которую она приютила

Фото: Lisa Raynes

Британский волонтер Лиза Рейнес ищет способ выселить из своего жилья украинских беженцев, которых она приютила, сообщает Daily Record. Причиной тому стал рост цен на фоне инфляции в стране.

Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза. У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется, — заявила Рейнес.

Британка открыла двери перед украинской семьей из четырех человек с расчетом на то, что беженцы останутся на не более чем шесть месяцев, однако прошло больше времени. Кроме роста цен в Соединенном Королевстве, за граждан Украины перестали платить пособия, из-за чего траты Рейнес значительно увеличились.

Отмечается, что волонтер отчаянно пытается найти арендодателя, который смог бы взять семью к себе.

Ранее жительница Британии Клара Магуайр из города Пул заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев, поскольку такой опыт, по ее словам, оказался катастрофическим. Она добавила, что прежде никогда не чувствовала себя так некомфортно в собственном доме, находясь вместе с этими людьми, которых приютила.