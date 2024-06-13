Британка пожаловалась, что тело не дает ей заниматься сексом

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Жительница Великобритании пожаловалась, что из-за вагинизма не может заниматься сексом со своим парнем, пишет британское издание The Sun. По ее словам, в этот момент она начинает чувствовать себя настолько скованной, что проникновение становиться невозможным.

У меня не было отношений уже два года. Прошлые отношения развалились, потому что я не могла нормально заниматься сексом. Похоже, теперь история повторяется. Я не понимаю, что случилось. Мой парень меня заводит, мы много занимаемся прелюдиями, целуемся и обнимаемся, но секс физически невозможен, — приводят авторы слова девушки.

25-летняя британка обратилась за помощью к секс-коучу Дейдре Сандерс, которая отметила, что вагинизм является состоянием, при котором стенки влагалища становятся очень напряженными и остаются сомкнутыми, что делает невозможным половой акт. Среди причин его возникновения эксперт выделила страх перед сексом или прошлую травму, а также множественные роды или инфекции.

Специалист посоветовала исследовать свое тело без партнера. В частности, стоит использовать смазку, чтобы научиться расслабляться и понимать, что приятно. После этого, в момент следующей интимной близости, можно будет направлять руки своего партнера, сказал Сандерс.

Ранее секс-коуч центра семейного и сексуального образования Екатерина Лакшми рассказала, что отсутствие регулярной сексуальной активности может привести некоторых женщин к повышенному стрессу, апатии и беспокойству. По ее словам, такие женщины могут «упустить потенциальные преимущества раскрепощения и близости».