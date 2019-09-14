Медсестре из Южного Уэльса пришлось ампутировать конечности из-за осложнения заболевания, на симптомы которого она сначала не обратила внимания.
В 2016 году женщину начал беспокоить постоянный кашель, но в больницу она пришла только спустя месяц. Медики поставили диагноз: пневмония и острый сепсис, передаёт
Издание уточняет, что британку срочно госпитализировали из-за отказа внутренних органов. Через какое-то время она впала в кому на девять недель. Давление медсестры упало до критически опасных значений, а в крови образовались сгустки. Врачам пришлось выполнить ампутацию обеих ног, левой руки и четырёх пальцев на другой руке.
Думала, это просто кашель, поэтому не хотела поднимать шум, — говорит пациентка.
Сейчас она собирает деньги, чтобы установить протезы.
Ранее News.ru писал, что жительница Соединённых Штатов Мэри Трейнер заразилась серьёзной инфекцией через слюну пса, которого погладила. В результате врачам пришлось ввести её в искусственную кому и ампутировать конечности, чтобы остановить распространение инфекции.