Британию охватила эпидемия блох DailyStar: Британия столкнулась с эпидемией блох

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Великобритания столкнулась с эпидемией блох, пишет DailyStar. Как отмечается, за последний месяц за советом о том, как избавиться от насекомых, к поисковику Google обратилось порядка 10 тысяч человек. Ветеринары при этом возлагают вину на домашних животных.

Многие британцы в настоящее время страдают от заражения блохами. Блохи — это маленькие вредители, которые могут быть занесены в наши дома собаками, кошками и другими домашними животными, — приводит издание слова ветеринарного врача-консультанта Сары Пейдж-Джонс.

Специалист призывает владельцев домашних животных пылесосить комнаты как минимум один раз в день, включая любые труднодоступные места. Очищать содержимое пылесоса при этом следует за пределами дома. Также она рекомендует пользоваться средствами от блох для животных и стирать постельное белье при температуре 60 градусов или выше.

Ранее жители Франции распространили видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки.

При этом глава Минздрава Франции Орельян Руссо призывал жителей Парижа не впадать в панику из-за нашествия постельных клопов. Чиновник заявил, что проблем с насекомыми в стране нет.